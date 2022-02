En la elite del deporte mexicano

Agencias

Diario de Chiapas

El mexicano Jorge Luis Martínez Morales festejó la medalla de bronce que conquistó este jueves, en la final de 100 metros carriles, en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad que se realiza en Ibagué, Colombia, presea con la que llegó a cinco insignias del orbe en su carrera deportiva.

“Estoy muy contento, siempre he dicho que yo entreno para el oro y me gusta cuando gano el primer lugar, sin embargo estoy consciente de lo que significa estar en el podio de un campeonato del mundo, sobre todo si ya tengo varios años consecutivos de estar en los primeros lugares y me da mucha alegría saber que el trabajo que he hecho sigue dando resultados, que me he podido mantener dentro de la élite mundial del patinaje y sobre todo llevar el patinaje mexicano a esos niveles y estar representando a mi país arriba del podio”, compartió el velocista en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El representante de Jalisco fue el primer mexicano en coronarse en un Campeonato Mundial de la disciplina, logro que consiguió en Nanjing, China 2016. A esa medalla de oro, le siguieron una presea de plata en China 2017, plata y bronce en Barcelona, España 2019 y ahora bronce en Colombia 2021.

“Ésta fue una competencia de mucho nivel, que ha ido en aumento y este año ha sido de los más fuertes hablando del nivel del patinaje en el área de la velocidad, de las pruebas cortas, que son mi fuerte. Mis rivales, como Colombia y España llegaron muy fuertes y eso fue muy duro para mí, para poder estar en el podio, pero ver que aun así pude estar en el podio me da mucha tranquilidad de saber que lo que estamos haciendo, lo hacemos bien y tranquilidad de que las decisiones que tomemos darán buenos resultados”, destacó el originario de Sonora, quien entrena en Jalisco desde hace varios años.