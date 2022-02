En Lakers no harán homenaje a Kobe

Agencias

Diario de Chiapas

Esta semana se cumplirá un año desde que Kobe Bryant murió en un trágico accidente de helicóptero y sorpresivamente los Lakers de Los Angeles no tienen programado realizarle algún homenaje.

Según reporta Dave McMenamin de ESPN, el conjunto campeón de la NBA no hará ningún homenaje público para “no llamar más la atención sobre los desgarradores detalles del accidente y causar más trauma”.

“A medida que nos acercamos a su primer aniversario, nos entristece el corazón darnos cuenta de que se ha ido. Sé que todavía tengo problemas con eso, todavía no puedo creerlo”, declaró Anthony Davis tras el juego ante los Bulls.

Otro que no ha podido superar el golpe es LeBron James, quien dijo: “Fue tan devastador y tan trágico como fue y sigue siendo para todos los involucrados en él, solo tiempo. Y lleva tiempo. Todos tienen su propio proceso de duelo”.

“No me siento cómodo hablando de eso. Lo siento. Hasta el día de hoy, nunca he hablado de eso”, dijo Marc Gasol, quien prefirió no hacer declaraciones sobre ‘Black Mamba’, quien jugó junto a su hermano.