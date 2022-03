En problemas

Agencias

Con un semblante de tristeza, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, reconoció su frustración por la derrota de su equipo en contra de Necaxa, ante los cuales cayeron por goleada de 3-0. Ante esto y ubicados en el último lugar de la tabla, el timonel aseguró que no piensa en renunciar, pero “tampoco quiero hacerle daño al club”, expuso el estratega, que pudiera ser el primero en ser cesado en este Grita México A21.

“No se me cruza renunciar. No, renunciar no. Aunque algunos anoten nombres de entrenadores. No se me pasa renunciar, porque hablaré con el presidente. Debemos llegar a un acuerdo. Los resultados mandan y en un club tan grande como Pumas no puedes dar ventajas. Fuerza tengo, porque fui luchador y no le tuve miedo, pero tampoco soy terco para hacerle daño a un club tan importante como Pumas, porque lo único que hice fue estar aquí para que las cosas salgan bien”, declaró.

Lillini mostró su frustración por el accionar del equipo y no se frenó al señalar que los calificativos de crisis y todo lo negativo encajan en la actualidad del club.

“No nos alcanza, nos hacen goles de 35 metros al ángulo, llegamos y no la metemos. El análisis es complicado desde ese punto de vista, porque son muchos factores. Tratamos de ser genuinos en lo que hacemos, nos cuesta mucho y entra el pensamiento de crisis, después de 15 puntos tener dos y todo lo que se diga está dentro de lo normal de la situación que estamos viviendo”, aseveró frente a los medios de comunicación.

El timonel sudamericano fue contundente al mencionar que “el responsable soy yo y somos todos. No vengo a echarme la culpa de nada. Trato de hacer las cosas de lo mejor posible y dentro del juego hacer lo posible”.

Además de señalar que dentro del campo “buscamos variantes, nos persiguieron las lesiones y los infortunios, pero tampoco es excusa. Es lamentable que de 15 puntos tengamos dos y saben la responsabilidad de esto del técnico. Sigo metiendo el pecho, por supuesto, pero no quiero hacernos daños. No quiero que la gente se altere, que la gente esté mal dentro del fanático de Pumas. De aquí al domingo buscaremos lo mejor y lo necesario para que todo salga bien”.