Esperan el anuncio el martes en París

Agencias

Diario de Chiapas

Las trabas impuestas por LaLiga para que el equipo catalán pudiera inscribir el nuevo contrato del argentino fueron una señal de que la firma podría no concretarse, pese a que, siempre Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguraba que estaba todo encaminado. Pero este viernes terminó por admitir que no podía hipotecar el club por el acuerdo. En exclusiva para SportsCenter, Diego Monroig informó que Lionel Messi no está en shock por el abrupto final con el club de toda la vida. Desde su entorno admiten: “Ya estamos afuera, no hay retorno”.

Hace unos días, el rosarino empezó a considerar en familia esta situación. Y pese a que la foto viral con los futbolistas de PSG, Marco Verrati, sus compañeros de la Selección Argentina, Leandro Paredes y Ángel Di María, y su amigo Neymar, fue casual, le sirvió como una suerte de testeo. Donde la pasó muy bien, tanto él como sus parejas e hijos en una cena durante sus vacaciones en Ibiza.

La fuente del cronista de ESPN aseguró “la negociación está cerca, el destino de Messi será PSG”.

Por otro lado, Leo no pedirá el N°10 en el club francés, porque para él tiene dueño, y simplemente verá cuál está disponible.

Además de la información de SC, el entrenador Mauricio Pochettino admitió este viernes que “Messi es una posibilidad”. Y una última señal, aportada por Diego Monroig sobre el futuro del crack argentino, PSG ya reservó la Torre Eiffel para el próximo martes 10 de agosto. ¿Será el gran día?