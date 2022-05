Federer y se ranking en ATP

Agencias

Siete meses son los que ya lleva Roger Federer sin pisar una cancha. Las lesiones en su rodilla derecha conspiraron para que el ex número uno del mundo tenga poca actividad en el circuito.

Debido a estos contratiempos, el suizo caerá hasta el 30° lugar del ranking ATP al finalizar el primer torneo de Grand Slam de la temporada y será su peor posición histórica en los últimos 21 años. En todo ese trayecto desde 2001 hasta la actualidad, el oriundo de Basilea se adjudicó 20 torneos de Grand Slam e innumerables trofeos dejando, además, su sello en la historia grande del deporte.

Durante 2020, Federer tuvo que poner un alto a su carrera debido a las complicaciones que tenía en su rodilla derecha. En ese año solo disputó el Abierto de Australia y llegó hasta las semifinales siendo el N°3 del mundo. Posteriormente, en febrero y mayo del susodicho año se realizó las cirugías artroscópicas. “Soy realista, no me malinterpreten. Sé lo difícil que es a esta edad en este momento hacer otra cirugía e intentarlo. Pero quiero estar sano, voy a pasar por el proceso de rehabilitación, creo que también con un objetivo mientras todavía estoy activo, que creo que me va a ayudar durante este largo período de tiempo” declaró luego de las mismas y ante la interrupción del circuito ATP a causa de la pandemia del COVID-19 que comenzaba a aparecer en el mundo.

Dos décadas después, el suizo volverá con su peor ranking en años pero con toda su historia a cuestas: 103 títulos, 20 torneos de Grand Slam, una Copa Davis, una medalla de plata en los Olímpicos (Londres 2021) y 310 semanas como número uno del mundo.