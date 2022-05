Giménez sabe que debe mejorar

Agencias

Diario de Chiapas

Santiago Giménez reconoció que no está en su mejor nivel. El delantero de Cruz Azul habló en conferencia de prensa previo al partido de vuelta octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf contra el Arcahaie, duelo en el que el ‘Chaquito’ tiene como prioridad marcar para salir del “momento difícil” en el que se encuentra.

“El torneo pasado tenía un poco de mejor nivel que este. No soy ciego, me doy cuenta, tengo que mejorar muchas cosas. Estos son los partidos en los que uno tienen que demostrar, uno tiene que aprovechar las oportunidades que le dan y gracias a Dios y al ‘Profe’ que me dieron la oportunidad de demostrarme en estos partidos y así poderme ganar un lugar en la liga”.

Santiago Giménez tiene siete meses sin marcar. El último tanto de ‘Chaquito’ fue el pasado 18 de septiembre, día en el que colaboró con un tanto para vencer 2-3 a Mazatlán.

“Es un momento difícil. He tenido una racha negativa, hablando de goles, no he podido marcar. Sé que apoyo al equipo, sé que no he tenido tan malos partidos, pero el delantero vive del gol y no se me ha dado. Trato de salir de esta racha negativa, estoy trabajando para volverle a dar a la afición esa alegría del gol y la verdad es que no es fácil, pero siento que todo delantero pasa por algo así”.