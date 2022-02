Habrá sanción

Agencias

Diario de Chiapas

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, arremetió en contra de Mercedes al señalar que Checo Pérez y Max Verstappen llegarán a ser penalizados, porque necesitarán un cuarto motor después de los incidentes que sufrieron con los integrantes del vigente equipo campeón en Silverstone y Hungría.

“En el caso de Sergio, el segundo motor ha desaparecido, y necesitaremos también un cuarto, lo que significa una penalización. Estos dos incidentes, provocados por los pilotos de Mercedes, han hecho desaparecer nuestra ventaja en el campeonato de pilotos y constructores”, señaló Marko.

El directivo mencionó que el equipo alemán no solo los ha afectado en el aspecto deportivo, sino también en el económico.

“Vino la gran catástrofe, sin culpa nuestra, con el choque de Hamilton contra la rueda trasera de Max, que provocó un accidente espantoso y nos privó no sólo de una victoria segura, porque Hamilton sabía que si no nos pasaba en la primera vuelta no nos vería, sino también de daños por valor de más de 1.5 millones de euros”, dijo a Speedweek.

Marko no bajó el tono al expresar añadir que Max Verstappen sufrió daños en Hungría tras verse afectado por Valtteri Bottas “Pero también, como se vio después de la clasificación en el Hungaroring, el motor seguía dañado. Eso significa que en algún momento tendremos que recurrir a una cuarta unidad motriz, lo que significa una penalización”.

Ante todo esto, criticó que la FIA y F1 no impongan sanciones más fuertes a Lewis Hamilton, quien solo sufrió un castigo de stop and go en Gran Bretaña, y Sebastian Vettel fuera descalificado y perdió su segundo lugar en Hungría por no terminar la carrera con el litro de gasolina mínimo.

“A Vettel lo descalificaron porque no le quedaba suficiente combustible en el depósito. Así que tenemos que hablar de la relación de las penalizaciones. Está claro por qué Vettel casi se queda sin gasolina, porque se había calculado una carrera normal y luego simplemente utilizó más en la lucha con Esteban Ocon y ningún piloto ahorra gasolina en esta situación. ¿Dónde está la relación en comparación con la ofensa de Hamilton?”, finalizó.