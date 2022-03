Herrera recuerda malos manejos

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Aunque algunos atletas prefieren recular sobre sus palabras para mantener su posición, después de ser presionados con algún proceso o alguna medida “disciplinaria” que podría evitar mantenerse en una zona de confort, hay otros que no bajaron la voz y no permitieron estar bajo el yugo de algún dirigente.

Tal es el caso de Bryan Herrera, que justo salió al paso para recordar cómo desde 2015, fue censurado por su autonombrado entrenador, a tal grado de prohibirle entrevistas y condicionarle apoyos, hasta que el deportista se aburrió y decidió dar a conocer estos atropellos.

Herrera Chanona platicó en esos tiempos con Diario de Chiapas y relató las formas en las que la dupla que formó con William de León Molina se deshizo, pues un tema académico no le permitió ir a un evento en el que, todavía el hoy presidente de la asociación estatal, pretendía continuar luciéndose con su imagen y al no poder asistir a ese evento, comenzó una serie de actos que derivó en el cansancio del atleta.

“Durante años obedecí, pero en el 2017 cuando iba a ir a Corea, nadie me apoyó y el gasto era muy fuerte, así que mi familia terminó por juntar el recurso y fue por eso que pude ir.

“Esa vez, antes del viaje, un periódico local, me hizo una entrevista para dar a conocer los detalles de las competencias y el campamento de un mes allá en Corea, yo voy por mis propios medios, no conseguí apoyo en ninguna dependencia.” Esto fue motivo para que esta AC se indignara y me aventó al presidente de la federación, en una llamada telefónica, para amenazarme con que podían cancelar mi viaje a Corea, si no me retractaba públicamente de lo dicho”.