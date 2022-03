Ibargüen listo

Agencias

Diario de Chiapas

El colombiano Andrés Ibargüen fue presentado como refuerzo de Santos Laguna, equipo con el cual planea ‘darle vuelta a la hoja’ a su paso por el América.

“En cuanto a los tres años se manifestaron cosas buenas con América. Hay cosas que no son como parecen o como se dicen. Independientemente de las formas estaré agredadecido con ellos y es una página a la que ya le di vuelta”

Durante su presentación con los Guerreros, se anunció que el delantero cafetalero utilizará el número 23, mismo que él escogió como inspiración por Beckham y Jordan.

“Llegar aquí significa mucho. Agradecerle a cada una de las personas de dar ese paso. Entonces tengo que aprovecharlo y espero ganar cosas importantes. Elegí un poco el 23 por Michel Jordan y también la verdad cuando David Beckham estaba en el Real Madrid”.

El colombiano también reveló que la decisión de venir a Santos fue gracias a las pláticas que compartió con Peralta y Darwin Quintero cuando compartieron vestidor en Coapa.

“Compañeros con los que había compartido vestidor me habían dicho lo que era Santos, que más que un club, era una familia. En donde te ayudan a dar su máximo esfuerzo día a día. No lo pensé dos veces al venir aquí y que el club siempre tiene lugares para pelear. Aquí no valen las individualidades, sino lo colectivo. El grupo me ha acogido de buena forma, Oribe y Darwin siempre me han dicho sobre Santos y que en caso de venir, me iba a brindar las herramientas para desarrollar el futbol, y así estando feliz, iba a dar el máximo potencial. Traté de esperar que se abriera la puerta para venir. Parece que llevara semanas o meses entrenado. Más que un grupo es una familia. Me han tratado excelente para aportar el máximo esfuerzo” comentó el ex americanista.

En tanto, el entrenador Guillermo Almada comentó que aún no está seguro de que Ibargüen tenga minutos con el equipo lagunero.