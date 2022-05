Inicia 2022 con éxito

Agencias

Diario de Chiapas

Tras haber conquistado el US Open Sailing Series 2022 en la división femenil de iQFoil el pasado fin de semana en Clearwater, Florida, la velerista Demita Vega de Lille aseguró que este resultado es una buena manera de iniciar el año competitivo tras haber superado el covid-19, que le fue diagnosticado a mediados de enero.

En entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la atleta olímpica, originaria de Cozumel, comentó estar contenta con su desempeño, pues con este primer lugar superó lo hecho en 2021.

“Este primer lugar en la competencia en Florida es un gran progreso, un buen comienzo de año; estoy muy contenta porque el año pasado competí en este mismo evento cuando recibí el equipo de iQFoil, aprendí a usarlo y quedé dentro de las primeras cinco, ahora que lo gané vi un avance considerable y eso me tiene muy contenta”, compartió.

Previo a esta regata en Estados Unidos, Vega de Lille realizó una concentración en La Ventana, Baja California Sur.

“La preparación en La Ventana fue clave para llegar bien técnicamente porque las condiciones fueron muy similares y eso fue determinante, aunque no pude ir a la segunda concentración por lo del covid-19, pero me gustó mucho como velé, mis salidas, mi táctica, mi trabajo, pues noté todas las cosas que me hacen falta trabajar para seguir mejorando con la preparación con mi equipo”, explicó.

Demita Vega adelantó que realizará una concentración en Puerto Vallarta a partir del 22 de febrero, donde se desarrollará el Campeonato Norteamericano de iQFoil, su próxima competencia, del 3 al 6 de marzo.

“Afortunadamente en México tenemos un muy buen nivel en iQFoil, apenas me estoy adentrando en ella y me siento contenta, maravillada de la calidad que hay y es padre porque cada uno tiene algo que aportar y eso sube el nivel de todos”, comentó.

Por un ciclo olímpico más

Con su participación en Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020, los Juegos Olímpicos París 2024 figuran en los planes de Demita Vega, quien detalló que se decidió por emprender este corto e inusual camino a la próxima justa de verano gracias al cambio favorable de vela y a que los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como los Juegos Panamericanos se aplazaron a 2023, lo que le da la oportunidad de afinar su preparación.

“Este cambio de material fue fantástico y tomé la decisión de continuar un ciclo olímpico más porque se disfruta velear en esta tabla y si voy a ser yo la representante o no, eso estará por verse, la clase es muy competitiva en México y si soy yo, qué bueno, y si no, no pasa nada, porque siempre tenemos mucho que aportar y todos contribuimos para que la persona que vaya a Juegos Olímpicos llegue lo mejor preparado posible.

“Aunque el ciclo sea corto, a mí me ha caído muy bien; el hecho que se hayan pospuesto los eventos como los Juegos Centroamericanos y Panamericanos para 2023 fue una buena noticia porque apenas me acabo de unir a esta categoría y me da unos cuantos meses más para poder prepararme y alcanzar el nivel de mis compañeras con quienes estoy compitiendo”, puntualizó.