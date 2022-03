Inicia registro

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Luego de anunciar la sexta edición de la Carrera San Silvestre para este 31 de diciembre a las 7:00 horas sobre las calles de Tuxtla Gutiérrez, la comunidad de corredores de la entidad no se hizo esperar y aprovecharon este jueves para tomar los primeros folios de registros de cara a esta justa atlética que pondrá el cierre al 2021.

El comité organizador reportó la apertura de registros para las distancias de 5 y 10 kilómetros, de acuerdo a lo anunciado esta semana, invitando a la comunidad runner a garantizar su espacio en la popular carrera, que contará con aforo máximo de 500 inscritos y estrictos protocolos sanitarios.

Los registros se abrieron en tres puntos de venta en Tuxtla Gutiérrez: Cacao Nativa Poniente (Boulevard Belisario Domínguez 1718 Poniente) en horario de 7:30 AM a 10:00 PM; Negrito de mi Corazón (Boulevard San Cristóbal, Plaza Moctezuma 192, Colonia Moctezuma) en horario de 9:00 AM a 8:00 PM y; Parque Recreativo Caña Hueca (circuito de 500 metros, pista tartán con el Grupo de entrenamiento GORUN) en dos horarios: de 5:00 a 8:00 AM y de 6:00 a 8:00 PM.

Mientras que en San Cristóbal de las Casas también se cuenta con un punto de inscripción ubicado en el Hotel Gran Barrio (Calle 16 de septiembre 40, Barrio de Mexicanos) en horario de 9:00 AM a 7:00 PM.

El costo de inscripción es de $340.00 pesos y los competidores inscritos tendrán derecho a playera conmemorativa, número de competidor, abastecimiento de hidratación durante la ruta, servicios médicos, seguridad vial, pulsera de participación (indispensable para poder correr en el evento) y medalla una vez terminada su prueba.

Por otra parte, el comité organizador recuerda que se estableció un Reglamento COVID para este año, el cual establece que todos deberán de estar vacunados, presentando el día de entrega de kits su QR de vacunación completa y así se les pondrá una pulsera especial de identificación, la cual deberán portar el día del evento para poder participar; asimismo, se aclara que por esta ocasión no se contará con la categoría infantil para la competencia.

Finalmente, es oportuno recordar que la entrega de kits se realizará en dos diferentes fechas: el 29 de diciembre, de 08:00 a 15:00 horas, en Cacao Nativa poniente, para los folios 001-250 y el 30 de diciembre en la misma sede y horarios para los folios 251 al 500.