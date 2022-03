Insisten con los pequeños

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

ElTae Kwon Do es un conjunto de técnicas de ataques, defensas, pateo y golpes sin armas, es uno de los deportes más competitivos de nivel olímpico, la cual se practica en centenares de países del mundo, enmarcados en una marcialidad encaminada al desarrollo máximo de las capacidades propias físicas y mentales del practicante, al tiempo de inculcar valores, educación y compañerismo.

Pero esto no es muy funcional para todos, por lo cual la Asociación de Oriente Internacional de Ta Kwon Do (TOI) ha implementado la enseñanza del artemarcial coreano a través de un plan adecuado para los niños en las edades de 4 a 5 años que aprenden a través del juego la practica del Tae Kwon Do que resulta muy beneficiosa para el infante y que es muy trascendental, pues iniciar el aprendizaje a muy temprana edad es preciso que en todo momento se mantenga su condición de niño en un ambiente lúdico para su desarrollo.

De acuerdo al plan de enseñanza de niños y niñas de Oriente Internacional de Tae Kwon Do, que dirige el Profr. Jorge Francisco González Ríos, Director Nacional de esta agrupación marcial, ha implementado este trabajo a una nueva generación de una veintena de niños y niñas, que vienen entrenando una hora diaria de lunes a viernes en las instalaciones de TOI “Central” de esta ciudad capital.

En entrevista con el instructor González Ríos, resaltó que iniciaron con este proceso tras el receso que se tuvo por la pandemia del Covid 19, implementando nuevos sistemas de enseñanzas a través del juego, al tiempo de inculcarle la disciplina y marcialidad desde la base.