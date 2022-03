Insisten en nuevo estadio para los Tigres

Agencias

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, reafirmó su intención de realizar la construcción de un nuevo estadio para Tigres y espera que en breve se inicien las obras.

“Hay toda la carne al asador para que en este año empiece la construcción del estadio de Tigres”, indicó García, quien entrará en funciones el próximo 3 de octubre.

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) firmó un convenio con Sinergia Deportiva en diciembre del 2020 para que esta última continúe con la administración del equipo hasta el 2056 y entre los acuerdos estaba la remodelación del estadio Universitario.

En un evento en el que coincidió con Samuel García, Mauricio Doehner, el enlace entre Sinergia Deportiva y la UANL, evitó confirmar cuál de las dos opciones se llevará a cabo.

A pregunta expresa sobre si se construirá un nuevo estadio para Tigres o se llevará a cago la remodelación del estadio Universitario, Doehner se limitó a declarar “todavía no sabemos”.

Los felinos, mientras tanto, continúan con la actividad dentro del Torneo Apertura 2021 y este fin de semana recibirán al León en el encuentro de la octava jornada, en la que buscarán regresar al triunfo, luego que empataron 1-1 en la séptima contra Atlas.

El francés Florian Thauvin dejó en claro a Tigres no llegó para estar en la banca sino para jugar y que está listo para ser titular, luego que ya está al cien por ciento en todos los sentidos tras pasar un proceso de adaptación.

“Es una cuestión de adaptación, no estoy aquí para estar en la banca, sino para jugar, estoy de acuerdo con Miguel Herrera de que necesitaba tiempo para acostumbrarme y por eso estoy en la banca, pero poco a poco Miguel me da más minutos y ahora estoy listo para empezar.

“La verdad es que después del segundo partido que jugué, hablé con Miguel y le dije, ahora no me siento bien, necesito acostumbrarme a mis compañeros, al juego, al calor, no estaba listo, físicamente se me agitaba el corazón y le dije a Miguel prefiero trabajar con el preparador físico para estar listo para el partido y entrar a los partidos para tomar confianza, acostumbrarme al esfuerzo”, indicó.