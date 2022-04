Karate Do, se refuerza con el Congreso Estatal 2022

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Más del medio centenar de participantes fueron registraron este mes en el primer Congfreso Estatal de Karate Do y Ryu Kyu Kobudo 2022 en donde participaron instructores cintas negras y alumnos cintas cafés avanzadas en ambas ramas provenientes de las escuelas de Villaflores, Villacorzo, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez.

Este certamen artemarcialista se desarrolló durante dos días de teoría y práctica, coordinadas por las Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do del Estado de Chiapas (ADTKDECH) y la Asociación RyuKyu Kobudo del Estado de Chiapas, teniendo como sedes, el hotel María Eugenia y las instalaciones del gimnasio de usos múltiples del Indetux.

Al término de las capacitaciones de este domingo por la tarde, con las clases de Kobudo, así como la entrega de diplomas de reconocimientos a los ponentes: Rigoberto Mellin Godoy y José Luis Contreras López, directivos de la Asociación de RyuKyu Kobudo del Estado de Chiapas y la Reunión con los maestros y directivos de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do del Estado de Chiapas se dio el cerrojazo a estas actividades.

En entrevista con los ponentes y directivos de la Asociación de RyuKyu Kobudo del Estado de Chiapas, los maestros Rigoberto Mellin Godoy, José Luis Contreras López, Roman Jacobo Díaz y Joaquín Alberto Martínez García coincidieron que estas actividades de capacitación y frescuras, vienen a fortalecer los trabajos de la destreza del Karate Do (Competitivo) y del Kobudo que es el Karate y manejo de armas (Antiguo), que las nuevas generaciones deben de saber de sus orígenes de este artemarcial venido de Okinawa, Japón.

Por su parte del titular de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do del Estado de Chiapas (ADTKDECH), Gilberto Hernández Maza, Cinta Negra 5° Dan, aseguró que la enseñanza del karate do, se vendrá a fortalecer aún más, con este Congreso Estatal, al amalgamar el karate do competitivo y el karate do antiguo, por lo que esperan que se tengan mejores resultados, con todas estas actividades de capacitación y reforzamiento.