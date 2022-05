Karate tendrá su selectivo estatal

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do del Estado de Chiapas, con el objetivo de seguir promocionando la actividad del artemarcial de Okinawa, Japón, al tiempo de detectar a los talentos que conformen a la Selección Chiapas, organizará para este 19 de febrero del presente en el Instituto del Deporte Municipal de Tuxtla, los Campeonatos Selectivos Estatales de Karate Do denominados “Copa de la Amistad y Juegos Nacionales CONADE 2022”.

Gilberto Hernández Maza, titular de la ADTKDECH, indicó que este evento presencial es el primero de este 2022, con la finalidad de difundir el Karate Do y artes marciales afines, al tiempo de propiciar un evento para el fogueo de competidores, implementar nuevas estrategias en los eventos presenciales, así como los protocolos de sanidad por la nueva normalidad de los participantes y preparar el equipo selectivo para afrontar las competiciones del año 2022.

Señaló se espera la participación de competidores de las categorías infantil, juvenil y adultos, que estarán participando en las modalidades de Kata y Kumite en ambas ramas. Reveló que, para el Selectivo Estatal de Juegos Nacionales CONADE, las categorías participantes son, 14-15 años, 16-17 años y 18-20 años en ambas ramas y modalidad, así mismo subrayó que el sector de 12-13 años ambas ramas, son el semillero que se inicia a trabajar para su fortalecimiento rumbo a su participación del próximo año.

Así mismo, destacó que en el evento de la “Copa de la Amistad y Juegos Nacionales CONADE 2022” podrán participar todos los artemarcialistas afiliados y no afiliados de la geografía chiapaneca de los diferentes estilos de karate, categorías y rama, desde cintas blancas a negras.

Subrayó que, con estos eventos se fortalece el trabajo que se está haciendo desde el seno de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do del Estado de Chiapas, por lo que seguirán trabajando con las demás escuelas y clubes, al tiempo de exhortar a aquellas que no estén afiliadas a hacerlo, para desarrollo de la disciplina del Karate Do en el estado de Chiapas.