La gimnasia, en pañales

La gimnasta Alexa Moreno, cuarto lugar en Tokio 2020, considera que su disciplina “todavía está en pañales” y que México no necesita más Alexas, sino “mejores Alexas”.

Nerviosa y siempre con las risas a flor de piel, Alexa Moreno habló en conferencia de prensa en Mexicali, siempre dispuesta a hablar sobre la gimnasia, pero de nada en torno a su futuro debido a que “ahorita voy llegando, todavía estoy descansando”. Y respondió que “no lo sé” cuando se le pregunto si ya está pensando en el siguiente ciclo olímpico, rumbo a París 2024.

Alexa Moreno solo quiere descansar, pero sigue interesada en que la gimnasia en México siga progresando y dijo que “necesitamos un sistema que funcione para tener un nivel de élite verdadero. Todavía estamos en pañales. En cuestiones técnicas todavía nos falta mucho”.

Considera que la gimnasta mexicana debe aprender de los grandes y poder competir en grandes escenarios, pues hay material humano para sobresalir, pero también pide mayor trabajo y preparación en los entrenadores.

Reiteró que está satisfecha por su cuarto lugar conseguido en los Olímpicos y piensa que “no pude haber hecho un mejor papel” y recordó que esos dos años que estuvo encerrada entrenado, por un lado por la pandemia del Covid, valieron la pena.

Con su entrenador al lado, Alfredo Hueto, agradeció la labor que ha hecho con ella. “Con él he aprendido mucho en disciplina, en puntos finos que no tenía. Y me ha tenido mucha paciencia”.

Además, Alexa Moreno informó que tiene un hombro muy lesionado que necesita operarse, pues ya no aguanta, pero todavía no tiene fecha para entrar al quirófano.