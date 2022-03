Levanta la mano

Agencias

Jaime Lozano se despidió de las selecciones nacionales luego del bronce en Tokio 2020 y ya tiene marcados sus objetivos. Uno es esperar una oportunidad en la Liga MX, incluso agradeció a la prensa que lo coloquen como posible sustituto de algunos entrenadores, pues ha estado ligado con Chivas. Y el otro es seguir su preparación en Europa, ya sea de manera presencial o virtual a través de cursos.

“Por el momento no me gustaría hablar por respeto sobre todo a los colegas que están dirigiendo. Me encantaría tener una bonita oportunidad en la liga, creo que estoy agradecido por lo que se ha dicho, sobre todo en prensa que clubes importantes como los que se están mencionando estén o busquen que yo dirija, pero creo que tienen a la gente idónea para estar en esos puestos, de momento a esperar”, comentó.

“Sin duda que es mi intención, me gusta prepararme, a mí la pandemia me vino bien para eso, para seguirme preparando en áreas que creo que son importantes para un DT. Ahora, un poco complicado, de hecho tenía algún viaje a Europa, a ver futbol, a platicar con gente de futbol, pero están muchos países cerrados y no pude hacerlo, pero en cuanto tenga la mínima posibilidad, seguramente estaré allá, no sé si haciendo un curso, pero sí hablando con entrenadores, viendo entrenamientos. La última vez tuve la fortuna de viajar con todo mi cuerpo técnico y si podemos volver a hacerlo sería fenomenal. Sí estaría haciéndolo, ya sea viajando o la distancia, pero preparándome para nuevos retos”.