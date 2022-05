Lillini demostró su calidad

Agencias

Con un subcampeonato de Liga MX y un buen inicio en el Guard1anes 2021 el técnico de los Pumas, Andrés Lillini, consideró que ha callado las críticas que surgieron sobre su figura, ya que en solo seis meses pasó de ser el director de fuerzas básicas del cuadro universitario a ser técnico de Primera División. En entrevista para ESPN, el argentino aseguró que su trabajo y los resultados que han obtenido hablan de lo que ha hecho con un conjunto que está destacando debido a las fuerzas básicas del equipo.

“Soy alguien que trabaja para los que quieren que me vaya bien. Consumo el positivismo y estoy de acuerdo con los que tenían dudas y soy alguien de trabajo, de cada día. Me alegro si alguien me decía que no iba a dar el ancho, porque hoy pude demostrar con trabajo que esto puede suceder”, dijo.

El estratega aseguró que mientras se mantenga con los universitarios mantendrá su misma idea de juego y respaldo hacia los equipos inferiores. “A los jóvenes les motiva que estemos al día a día con ellos. Constantemente llamamos Sub-17 y 20 y para ellos eso debe ser una gran motivación”, remató.