Lillini está preocupado

Agencias

Diario de Chiapas

La falta de gol en Pumas es algo que preocupa al técnico Andrés Lillini. El cuadro universitario acumula cinco partidos sin anotar en la Liga MX y los resultados no llegan para los felinos en este semestre. El cuadro auriazul es antepenúltimo lugar de la clasificación con apenas tres goles a favor, todos ellos los anotaron en un solo partido.

En siete jornadas del Guardianes 2021, Pumas únicamente le ha anotado a Mazatlán en aquella victoria que consiguieron de 3-0 en la fecha 2. Desde dicho partido, los universitarios acumulan cuatro derrotas por un empate; en todos esos partidos se fue sin marcar. Sin duda la ausencia de Carlos González, quien se fue a Tigres, y la de Juan Dinenno, quien estuvo alejado de las canchas cerca de un mes por lesión, ha pesado en el cuadro de Lillini.

En entrevista para TUDN, el técnico de los Pumas, Andrés Lillini, no ocultó su preocupación por la sequía de goles en su equipo: “Preocupado por la falta de gol. Llegamos al área a los tropezones y la falta de gol es lo que preocupado, son casi 450 sin marcar. Los partidos se ganan con goles y tenemos que revertir esto”. expresó.

El argentino prioriza que su equipo vuelva a anotar sobre que regresen a la senda del triunfo; pues esto les ayudará en el tema anímico. “Tal vez me falta esa sapiencia para arreglar situaciones. Tenemos que hacer un gol, no ganar el partido, tenemos que hacer un gol para recuperar la confianza. Hemos basado la fortaleza de este en eso. El grupo es muy sano, no cambió” sentenció.

Lillini se acerca con los experimentados

Para revertir la situación el estratega ha optado por acercarse con los líderes de la plantilla. “Estaba hablando con los futbolistas de más experiencia sobre los momentos, quizá nosotros empezamos al revés con la baja de funcionamiento e individual. Estábamos buscando dando la vuelta. Ahora voy a tener a Juan (Dinenno) y a Gabriel Torres” dijo.

Una buena noticia para Pumas es que en el partido contra León Juan Ignacio Dinneno ya regresó a la actividad. El delantero se perdió cuatro partidos por lesión.