Lo defienden

Ex porteros y entrenadores salieron a atajar las críticas a Guillermo ochoa tras fallos con la Selección Nacional

Quien fuera entrenador de Guillermo Ochoa en dos ciclos mundialistas alzó la voz y afirma que el portero de la Selección Mexicana no debe ir a la banca por un error.

Alberto Aguilar, exentrenador de porteros en las etapas de La Volpe, Eriksson y Aguirre, afirmó que una falla no es motivo suficiente para mandar a Memo Ochoa a la banca.

“Memo tiene que volver a jugar, tuvo una falla, no mental, una falla de recorrido, no debe ir a la banca”, señaló Aguilar.

“Solo falló en el segundo gol; así no se mide a un portero. Para mí debe seguir jugando, pues ha estado bien en los demás juegos. No ha venido soltando balones ni ha jugado desubicado en su terreno. Entonces, pues tiene que seguir jugando”.

“Antes de iniciar las eliminatorias era el mejor y ahora es el peor. No seamos extremistas. Memo no es culpable; tiene su responsabilidad en ese gol, pues fue por cuestión del clima. En el sentido del tiempo y el espacio no calculó bien para poder salir y llegar al otro extremo a darle un puñetazo al balón. No puedo tapar el sol con un dedo y decir que actuó bien”, expresó Aguilar.

Afirmó que después de ese error, Memo anduvo bien, pues nunca soltó pelotas fáciles y jugó con mucha confianza.

“Sabemos que salir no es su fuerte y no es que no salga nunca. Ataja debajo de los postes y salva. En 2014 tuvo un buen Mundial y también en 2018. Todos cometemos errores y no por eso va a dejar de jugar”.

En tanto, el exarquero Adrián Chávez tampoco cree que Memo no debe ser crucificado ni ir a la banca.

“Quienes fuimos porteros sabemos que nosotros mismos somos nuestro máximo juez. Estoy seguro que sabe que se equivocó; lamentablemente lo hizo en un partido especial en que México no está jugando bien, y por eso al técnico nacional también lo quieren sacar y es una falta de respeto”, indicó.

Por otro lado, Alan Cruz, entrenador de cancerberos en Mazatlán, también se refirió a la actuación de Memo Ochoa y apuntó que a la afición se le hace fácil criticar.