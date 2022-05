Lozano termina compromiso

Agencias

Diario de Chiapas

El entrenador Jaime Lozano señaló que, frente a Japón, en el duelo por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020s, terminará su participación con la Selección Mexicana.

“Lo he comentado a lo largo de estos Juegos Olímpicos, que estoy agradecido porque me toca vivir esto y afortunadamente lo pude hacer. Nos toca jugar el 6 [de agosto] y aquí acaba mi participación con Selección Nacional y me quiero despedir con la gente por la que hago esto. No están todos, pero está la más importante. Es un gran refuerzo para la motivación”, declaró Lozano, quien aclaró que no se ve dirigiendo a un representativo con límite de edad, por lo que evaluará otras oportunidades para su carrera.

“Me encantaría volver a Juegos Olímpicos, es una experiencia increíble, pero yo estoy aquí para el proceso Sub23, el día de mañana acaban los Juegos Olímpicos, mañana es nuestra última participación y como todo, hay que esperar”, dijo. “Son procesos, hay que sentarnos con los directivos y pues se tiene que evaluar. Yo así lo veía, sellando mi participación con una medalla y después ver otras oportunidades porque aquí creo que Gerardo Martino viene haciendo un gran trabajo con la mayor, él tiene una gran generación, ha conseguido cosas importantes, pero tengo mucha fe en que así va a ser. Para abajo no me veo, en Selección, y en este mismo proceso ya hay gente que va a empezar este mismo camino y lo va a hacer muy bien”.

‘Jimmy’ Lozano, de 42 años de edad, fue nombrado seleccionador mexicano Sub-23 en diciembre del 2018 y, en su primer desafío internacional, cayó frente al combinado nipón de la categoría juvenil en las semifinales del torneo Torneo Maurice Revello 2019 (Esperanzas de Toulon).