Malas noticias

Sergio Agüero no podrá debutar con el Barcelona, por lo menos, hasta la segunda mitad del mes de octubre. El delantero argentino fue sometido este lunes a nuevas pruebas médicas tras serle diagnosticada el domingo una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y los resultados, confirmó el propio club, fueron más preocupantes de lo previsto inicialmente: el Kun sufre una rotura en el tendón del gemelo interno que le impedirá jugar durante no menos de dos meses.

Si en un principio se consideró probable su estreno después del primer parón por selecciones con ocasión del partido frente al Sevilla en el Pizjuán previsto para el fin de semana del 12 de septiembre, ahora la realidad es que Agüero se perderá un mínimo de 8 jornadas de Liga (Real Sociedad, Athletic, Getafe, Sevilla, Granada, Cádiz, Levante y Atlético) además de las primeras tres fechas de la fase de grupos de la Champions League.

En el mejor de los casos el ex futbolista del Manchester City estaría en condiciones de entrar en los planes de Ronald Koeman el 17 de octubre, cuando en la novena fecha liguera el Valencia visite el Camp Nou, aunque un pronóstico menos optimista apuntaría a al menos otras dos o tres semanas que le dejaría fuera de ese encuentro y de los tres posteriores frente a Real Madrid, Rayo Vallecano y Alavés, con riesgo, también, de no llegar a la cuarta jornada de la Champions que se disputará entre el dos y tres de noviembre; no paran los desencantos en los últimos días para los catalanes.