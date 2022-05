Messi se reserva

Agencias

Las alarmas se habían encendido el viernes cuando Lionel Messi no salió a jugar el segundo tiempo frente a Lille en el triunfo de PSG 2-1 por la Ligue 1. Luego de una jornada libre y dos entrenamientos diferenciados, este martes se confirmó que el crack argentino no estará en el próximo compromiso del equipo de Mauricio Pochettino: no fue convocado para viajar a Alemania a enfrentarse a Leipzig por la UEFA Champions League.

Messi sintió una molestia en la parte posterior de la pierna en el encuentro ante Lille y fue reemplazado por Mauro Icardi.

Tanto el domingo como el lunes, Leo intentó recuperarse para estar a disposición de Pochettino, pero la decisión fue no arriesgarlo. Según PSG en su convocatoria para el encuentro, Messi ha presentado molestias en los isquiotibiales y dolor en la rodilla izquierda después de una sufrir una contusión.

El capitán del seleccionado argentino, que aún no convirtió por la liga francesa en 5 partidos, lleva anotados tres goles por Champions -dos ante Leipzig y uno contra Manchester City-, todos como local.

El que vuelve a la convocatoria es Kylian Mbappé, que se perdió el último encuentro de liga por una infección otorrinolaringológica.

Otro argentino que volverá a estar ausente es Leandro Paredes, quien no juega desde la última fecha FIFA contra Perú y probablemente no pueda estar frente a Uruguay y Brasil. También siguen de baja el defensor español Sergio Ramos, y el mediocampista italiano Marco Verratti.

PSG viajará a Alemania para tratar de mantener el liderato del grupo A en el primer partido de vuelta de la fase de grupos de la Champions contra Leipzig, equipo al que venció por 3-2 en el choque de ida en París y que es el último del grupo, ya que no ha sumado puntos en esta competencia.

El grupo A lo completan Manchester City, segundo con 6 puntos tras PSG que tiene 7; y Brujas, que es tercero con 4 puntos.

El Bayern Múnich, el Liverpool, el Salzburgo y el Juventus apuntan ya a los octavos de final de la Liga de Campeones, objetivo que pueden asegurar con dos jornadas de antelación si consiguen el triunfo en sus encuentros de la cuarta jornada que se van a completar el martes y miércoles próximo.