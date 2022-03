Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Con base en una sólida defensa, que únicamente permitió una anotación durante todo el juego, Águilas Reales se convirtió en el campeón del Torneo Femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez, que este fin de semana volvió a reunir a los mejores equipos para buscar al monarca de dos categorías.

No dejó lugar a dudas el campeón, pero era evidente que a su rival se le iba a complicar un poco el tema ofensivo porque no tuvo en cancha a por lo menos dos de sus piezas más destacadas; sin embargo, Queens no dejó de luchar, pero le resultó demasiado complejo detener a una fórmula que todos conocen, pero que cada vez resulta más complejo descifrar en el sintético.

Es claro, de las manos de Bertha Trujillo salen los pases que terminan en las manos de Nikita Saldivar y a partir de ahí, es cuestión de tiempo para ver que esta fórmula rinda frutos; algunas veces, las jugadas planeadas funcionan y en otras tantas, las jugadas rotas siempre tienen opción para encontrar puntos. Muy temprano en este juego, Águilas Reales tuvo la ventaja de dos anotaciones y pudo caminar con calma la primera mitad.

Para cuando se reanudó el juego, era raro ver a las “Reinas” sin puntos, pero no tardaron sin echar a andar el electrónico cuando Yulissa Guzmán conectó con Estefanía Cigarroa, con lo que se acercaban pensando en emparejar el marcador, consiguieron frenar y volver a la ofensiva, pero sin poder replicar la fórmula para acceder a los puntos y pegarse en el marcador; sin embargo, pero una jugada en la que Chávez y Trujillo intercambiaron el balón buscando receptor, Trujillo vio el movimiento de Nikita que por el otro costado avanzó rumbo a las diagonales, poniendo cartones definitivos en este duelo, 19 puntos a 7, con lo que se conocía al monarca del Torneo Femenil, Águilas Reales, sin dejar dudas que fue el mejor conjunto durante el torneo y que analiza continuar para defender la corona en esta categoría, cuando el próximo sábado 5 de junio se ponga en marcha el torneo de nueva cuenta.

De la misma form, en el torneo Master el campeón fue Halcones, quien derrotó a Bats con marcador de 26 puntos a 7 para quedarse con el trofeo de monarca en esta categoría que ya alista su vuelta.