Navas dolido

Andrés Agulla, periodista de ESPN se encuentra cubriendo a la selección nacional de Costa Rica en Orlando durante su fase de grupos en Copa Oro y ha dado a conocer información reveladora sobre el portero, Keylor Navas.

Según información que maneja ESPN, una de las razones por las cuales el costarricense está alejado del combinado patrio radica en el trato que recibió en el juicio que se dio en marzo pasado entre Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges vs. federativos.

Y es que Keylor Navas y los otros capitanes de la tricolor ganaron el juicio vs. Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román por injurias, calumnias y difamación, el portero del PSG se sintió que una parte de la afición del país le dio la espalda.

“Keylor Navas, estuve hablando con mucha gente relacionada a la selección, y me dicen, simplemente no voy a defender a Keylor Navas simplemente voy a repetir lo que me dijeron de Keylor Navas”, inició Andrés Agulla en Jorge Ramos y su Banda.

Cabe recordar que Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román sostuvieron en programas radiales de Costa Rica que Keylor Navas había dicho que, si Jorge Luis Pinto continuaba en la tricolor, perderían partidos adrede para que se fuese del combinado patrio posterior a Brasil 2014.

Ante esto, según Andrés Agulla, Keylor Navas se resintió porque en medio del juicio, y antes de la resolución, parte de la afición tica se fue encima de su persona “condenándolo”.

“Keylor Navas está realmente, muy, pero muy dolido con todo lo que pasó con aquella demanda con respecto si había entre Keylor y dos jugadores más habían cesado a Pinto y aquella situación que se hizo pública”, añadió Andrés Agulla quien hace más de cinco años cubre habitualmente para ESPN a la tricolor en competiciones como Copa Oro y Copa del Mundo.

“Se sintió condenado por muchos de los medios, mucha gente del público y Keylor Navas según me han dicho está totalmente dolido por esa situación”, finalizó Andrés Agulla.

Keylor Navas no forma parte de la selección nacional de Costa Rica para la actual Copa Oro 2021, el tico de 34 años está con el PSG en la pretemporada, y a pesar de que fue reportado como “lesionado”, actualmente está a tope con el club francés, donde deberá pelear el puesto con el mejor portero de la pasada Eurocopa.