No hay temor

Agencias

Diario de Chiapas

Andrés Lillini no teme a jugar sin refuerzos para el Clausura 2022, y es que el técnico de Pumas aseguró a ESPN Digital que seguirá la filosofía de impulsar a los jóvenes de la cantera felina y que no ha pasado, a la directiva encabezada por Miguel Mejía Barón, nombres o posiciones para reforzar al equipo el siguiente semestre.

“No pedí porque acá la verdad que hay una relación directiva-entrenador muy de mancuerna. Ellos saben si hace falta reforzar al equipo o si no. Si hay un extranjero de calidad vendrá a aportarnos y mi gran trabajo y desafío es potenciar a los jugadores”, dijo de primera el estratega argentino”.

“No nos hemos puesto tercos en posiciones o nombres porque sabemos la situación. La directiva saben lo mismo que yo porque están diario acá y el club es muy chiquito adentro. No hay presión de ningún lado. Si viene un refuerzo se verá, pero de la directiva no tengo nada”, aseguró el argentino”, confesó Lillini a este portal.

Lo más importante para el timonel sudamericano es consolidar el proyecto para el que fue contratado y con el cual pudo llegar a las semifinales el torneo que recién culminó y en el que se quedaron a un gol de la gran final.

“Yo creo que vamos a seguir por esta linea. De respetar los procesos de fuerzas básicas ahora que tienen más minutos. En el tema de extranjeros no sé, Miguel Mejía Barón y el presidente son los que se manejan con ese tema y de mi parte es darle continuidad a lo que hemos hecho porque somos más sólidos”, dijo Lillini.

Además sentenció que no hay ofertas tampoco por algún jugador de Pumas, sobre todo por Alan Mozo o Juan Dinenno, quienes son dos de los jugadores más importantes del cuadro del Pedregal.

“No, nada (de ofertas). Recién bajé de una junta con el presidente y formal no tienen nada por nadie. Solo por mí y dije que no. No, es mentira, solo era broma. (risas)”, manifestó con buen humor.

Sobre el tema de las renovaciones de Nicolás Freire y Julio González, dijo que es algo que no le preocupa, debido a que el presidente, Leopoldo Silva, le aseguró que todo el plantel actual quiere continuar pensando en el proyecto.