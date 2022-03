No se ve como DT en Europa

Agencias

Diario de Chiapas

Tras ser campeón del Guardianes 2020, Ignacio Ambriz reiteró su sueño de dirigir en Europa. La posibilidad podría surgir en el corto plazo, pues el contrato de Ambriz con León vence en junio del 2021, sin embargo, el estratega admitió que hay pocas posibilidades de fichar con un equipo europeo debido a la situación de la pandemia del covid-19. ‘Nacho’ no se apresura y se mantiene tranquilo ante una posible renovación con la ‘Fiera’.

“Estoy tranquilo porque de Europa no ha habido nada y menos ahora por la pandemia, no hay muchas posibilidades. Ahora estoy enfocado a León, no me inquita nada, ni la renovación, porque han habido acercamientos con la gente que me ayuda. Estoy tranquilo, metido en que el equipo vuelva a tomar el nivel” dijo Ambriz para TUDN.

Sin cerrarle la puerta a ningún equipo, Ambriz reconoció que le gustaría dirigir al Osasuna, club que conoce bien ya que fue el auxiliar de Javier Aguirre, cuando el ‘Vasco’ estuvo al frente de los de Pamplona: “Me gusta aprender de todo, como Guardiola, que lo tuve como adversario; otro que me gusta mucho era Rafa Benítez. Del equipo, no sé, al final el sentimiento que le tengo al Osasuna porque es un equipo en el que puede trabajar muy bien” expresó.

Si ‘Nacho’ llegara a firmar con un equipo europeo, el técnico de León intentaría llevarse a Jean Meneses y a Fernando Navarro. Ambos elementos han sido claves en su etapa como entrenador de la ‘Fiera’ por lo que buscaría contar con ellos en su aventura como técnico por el futbol de Europa. “Hay uno que me gusta bastante, Jean Meneses, el otro es Fer Navarro; cuando les explica esa parte táctica son los dos que me gustaría llevar” puntualizó.