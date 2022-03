Nuevo reto

Agencias

Diario de Chiapas

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tiene rival para su próximo combate y será el británico Billy Joe Saunders, con quien se subirá al ring el próximo 8 de mayo en una sede por confirmar por la unificación de los títulos en el peso supermedio WBC, WBA y WBO.

Luego de que el ‘Canelo’ cumpliera en Miami, Florida, la promotora Matchroom confirmó que el próximo enfrentamiento será ante el británico Saunders, algo que los fanáticos del boxeo venían pidiendo desde hace tiempo.

“Me siento muy bien en este peso, me siento fuerte. Yo peleo con quien sea, peleo con los mejores y aquí estoy. Para ser sincero, si no fuera a unificar la división no le hubiera dado la pelea a Yildirim”, declaró el Canelo tras la pelea de este sábado.

Desde este domingo ya comienzan los preparativos de su siguiente gran combate, el cual será ante el británico Billy Joe Saunder, quien, de igual forma, se dice listo para hacerle frente al tapatío, pues, afirma, sólo él posee la habilidad de destronarlo.

“Soy el único que tiene el juego de pies, la habilidad y la mentalidad para abrir la puerta del Canelo”, declaró Saunders para la promotora Matchroom, que montará toda la logística de la pelea que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo en una sede por confirmar.

Este combate entre Canelo y Saunders es uno de los más esperados por los fanáticos del boxeo, pues la resistencia del británico da el beneficio de la duda a sus dichos, sobre su capacidad para hacerle frente a Álvarez.

“Es el hombre principal en el deporte y el rostro del boxeo. Hay que respetarlo, no ha esquivado a nadie, ha golpeado buenos nombres, pero nadie es imbatible, y creo que tengo las herramientas para vencerlo si las uso correctamente”, agregó el púgil europeo.

¿Quién es Billy Saunders?

Billy Joe Saunders es un boxeador británico nacido el 30 de agosto de 1989. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Saunders consiguió la medalla de plata. Un año después, en 2009, se dio su debut profesional ante Attila Molnar. Cabe mencionar que se mantiene invicto con un récord de 30-0, con 14 victorias por la vía del KO.

Su última pelea fue ante su compatriota Martín Murray el 4 de diciembre del 2020 derrotándolo en pleno Wembley por decisión dividida