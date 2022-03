Orozco dice, ‘todo fue una trampa a Maganda’

Agencias

El pasado 2 de febrero la Comisión de Arbitraje despidió al Adalid Maganda argumentando que este no cumplía con estándares del organismo, tenía poca aptitud para comunicarse con el VAR y tenía un mal manejo de los encuentros. Maganda, quien años antes acusó racismo por parte de autoridades de la comisión, indicó que el comunicado de la federación decía puras mentiras y que iría a las últimas consecuencias. En este contexto, Roberto García Orozco, otrora presidente de la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA), consideró que el silbante guerrerense fue despedido con engaños.

En entrevista con la cadena ESPN, García Orozco relató que a Maganda le tendieron una trampa para despedirlo. “A Adalid lo llevaron con engaños para darlo de baja y eso es demasiado molesto, lo llevaron diciéndole que iban a revisar su partido y que iban a trabajar para que pudiera mejorar y de repente aparecen ahí los abogados para decirle que está dado de baja, es una situación que a cualquiera nos molestaría”, indicó.

El exárbitro recalcó los malos tratos por parte de la Comisión de Arbitraje y aseguró que el trato hacia Maganda no ha sido el correcto: “En esta gestión esa es una situación que ha pasado demasiado, situaciones en las que nadie de la comisión da la cara y no se habla de frente y hoy en día existen demasiadas demandas en contra de la federación porque finalmente no hay un trato humano por parte de la comisión hacia el árbitro (…) Yo creo que nadie merece un trato de estos, en cualquier empresa yo creo que siempre el trato humano es importante, aquí desafortunadamente siempre ha existido un doble discurso, siempre se han manejado mal las cosas por parte de la comisión y al final lo que le duele al árbitro es eso, a los árbitros les gustaría que el presidente diera la cara y hablara directamente con las personas involucradas y que les diera sus puntos de vista”.