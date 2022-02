Otro nocaut

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La novena de Avíos consiguió su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Femenil de la Liga Municipal, cuando este fin de semana se midieron a su similar de Águilas en un duelo que duró cinco entradas y que coloca a las de negro y rojo entre las mejores de la competencia y a la espera de disputar su último duelo de esta primera vuelta, de tres, para conocer el balance y la posición en la que iniciarán la segunda vuelta.

Arrancó Avíos con Hazel Báez en la placa, mientras en ofensiva arrancó temprano con una carrera, que pudieron ser más, pero dejó corredores en las almohadillas; sin embargo, fue cuestión de tiempo porque Cynthia Gordillo no tuvo su mejor salida para su equipo, además de algunas distracciones en el cuadro con lo que no hubo manera de contener a una ofensiva que no sabe desperdiciar y anota.

Hubo un intento de reacción, porque Águilas conectó cuadrangular con una a bordo para acercarse 7 a 2, pero la ofensiva volvió a apagarse, desaprovechando buenas oportunidades, se dio el lujo de dejar una casa llena, con dos outs y a la espera de un hit para poder anotar, pero no sucedió y Avíos volvió a la ofensiva y ya con otra lanzadora, conectó buenos batazos para ir haciendo crecer la ventaja, que después de abrir el quinto episodio ya era un abismo, 28 carreras a 4 después de un cuarto y quinto rollo para el olvido en el conjunto de amarillo.

Lo intentó Águilas, que se caracteriza por nunca bajar los brazos, pero esta vez ya era una misión complicada, ya que Avíos estaba a tres outs y aunque cerrando el quinto episodio vio a Águilas anotar algunas carreras, al final dominó para cerrar la pizarra con marcador de 28 carreras a nueve, tercer triunfo de Avíos de manera consecutiva que ya las ubica entre las mejores del torneo y con un duelo pendiente para cerrar la primera vuelta en este, el torneo femenil de softbol.

La actividad del softbol femenil cumple ya su primera vuelta y las novenas ajustan pensando en el resto del torneo, en el que debe elegir a los mejores para disputarse el título, en la reactivación de esta disciplina, en esta rama, de un deporte que deberá trabajar para recuperar el ritmo que traía antes de la pandemia.