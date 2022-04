“Panterita” por fin recibe el cetro CMB

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Después de la pelea en junio pasado en el Centro Deportivo Roma, un par de conflictos que tuvo que soportar, llegó el momento que el pugilista tuxtleco, Luis “Panterita” Mandujano pudiera tener en sus manos el cetro que lo proclama como el actual campeón Juvenil Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fue apenas unos días atrás, cuando se dio la oportunidad que el chiapaneco pudiera tener en sus manos un cinturón que se ganó a puño limpio dentro de la pelea estelar por este cetro que se realizó en la capital chiapaneca.

La sensación se completó cuando recibió el cetro y ahora sí, pueda pensar en mantenerlo a su resguardo por un largo tiempo, pero para ello, tendrá que hacer las defensas de este mismo como lo vaya marcando las reglas del CMB y de la H. Comisión de Boxeo de Tuxtla Gutiérrez.

Tras la legar espera, el tuxtleco declaró ante los medios que: “Después de un tiempo bastante largo que esperé para tenerlo en mis manos —el cinturón—, lo valoro mucho más. Estoy muy contento; mi equipo de trabajo también, por lo que ahora tenemos que defenderlo con uñas y dientes para que se quede mucho más tiempo con nosotros, aquí en Chiapas”.

Asimismo, el pugilista detalló que, a pesar de la tardanza por la entrega del cinturón, no existe rencor alguno por lo que pasa por esta situación que tuvo que esperar meses para poder acreditarse de manera oficial como el vigente campeón de la categoría.

“Se dijeron muchas cosas en estos meses en que alcé la voz para que me entregarán mi cinturón. Pero la verdad no sé qué pasó con la gente del CMB que se tardaron mucho. Nosotros pagamos, con algo de retraso los derechos, pero se hizo; el envío fue por conducto de las comisiones de Box del estado, y en donde la señora Karla tuvo que ver, así que no entiendo por qué la demora. Pero ya pasó, ahora, le agradezco a los que me apoyaron de corazón, y lo que corresponde es defender el título” abundó.