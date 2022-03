Pensaron en el TAS

Agencias

El presidente del América, Santiago Baños, aseguró que la directiva podría apelar frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo la decisión de la FMF de retirar los puntos a las Águilas por una alineación indebida ante Atlas y tendría opciones de ganar; sin embargo, señaló que ya descartaron esta opción después de la reunión que tuvieron dentro de la institución.

“Tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no, porque la disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla. He tenido llamadas con varios abogados y con gente involucrada que me dice que sin ningún problema se puede ganar. La decisión se tomó por parte de la directiva del club en no apelar. No queremos llevarlo más allá de lo que fue”, señaló.

Baños señaló que recurrir al TAS sería manchar el nombre de la Liga MX. “Creo que sería muy mala imagen para el futbol mexicano, tanto para la Liga MX, como para la FMF que nosotros acudiéramos al TAS y generáramos una apelación. Preferimos no buscarle, ya no moverle y con esto vamos a dar por terminado el tema”.

Además, mencionó que al interior del equipo existe molestia y “mucho coraje” por la situación que se vivió el pasado fin de semana, cuando por un error administrativo olvidaron anotar a Federico Viñas en la lista de alineaciones y esta situación provocó que el equipo perdiera tres puntos que habían ganado ante Atlas ante la Comisión Disciplinaria.

“Es una locura que el castigo sea tan grave para una falta. Creo que debe haber proporción entre las faltas y las sanciones. Evidentemente en este caso no es así. Asumimos nuestra responsabilidad, la aceptamos, sabemos que teníamos que ser sancionados, pero sí pensábamos que iba a entra la cordura en una situación así y evidentemente no entró”, dijo.

Reconoció que la directiva ofreció una disculpa a jugadores y cuerpo técnico, ya que la equivocación provino del área operativa y no del deportivo.

América mantendrá a su secretario técnico, Mario Peniche, a pesar de que el equipo perdió los tres puntos en la mesa debido a la alineación indebida que cometió el club en el encuentro frente al Atlas al no inscribir a Federico Viñas, quien estuvo en el banquillo sin estar anotado en el documento entregado a la Liga MX.

El equipo tuvo una reunión y aceptaron el error de comunicación que existió el pasado fin de semana al entregar una lista incompleta y no considerar al delantero uruguayo; sin embargo, decidieron que Peniche se mantenga en su puesto.