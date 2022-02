Pide igualdad de condiciones

Agencias

Cinco años han transcurrido de la última ocasión en que los equipos de la Liga MX participaron en la Copa Libertadores y al menos en el corto plazo no se ve sencillo que el futbol mexicano regrese a este torneo. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, reconoció que existe el interés en regresar al certamen de Conmebol, pero pide que ya no haya desigualdad.

“En el tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resultado que quedamos primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país; ahí si estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar” dijo Arriola en el podcast ‘En Tus Zapatos’ de TUDN.

Asimismo, el dirigente expresó que la Liga MX es una de las mejores ligas del mundo, por lo que la Concacaf y Conmebol están interesadas en la participación de los clubes mexicanos y contando a todos los equipos, cree que se puede llegar a buen puerto para estar en las principales competiciones del continente.

“Hoy somos la liga número 10 del mundo y esto implica que hay interés tanto del norte como del sur en el futbol mexicano; como nunca antes. Hay interés de Conmebol, hay interés de Concacaf y México puede, con 18 equipos, encontrar muchas combinaciones. En la medida que los equipos mexicanos puedan tener mayores vitrinas, tanto de ingreso como de competitividad, vamos a poder ir elevando ese nivel” concluyó.