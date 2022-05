“Polvorita” gana, el título está vacante

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La boxeadora coahuilense, María “Polvorita” Salinas, ganó la pelea estelar por el cinturón femenil de peso mosca de la NABF, ante la oaxaqueña Luz Elena “Guerrerita” Aguilar, sin embargo, un día antes había perdido el mismo al no superar el pesaje, y con ello, quedó vacante el cetro también avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La saltillense, de 32 años de edad, no superó por 300 gramos la romana, por lo cual, subió al cuadrilátero de la función de Round Zero Fight Night presentada por Atunsito, San Pedro Pacific Products, Sardimex, ORPACK y Grupo Empresarial 3 Mixtecas consciente de que al sacar la victoria ante la joven oaxaqueña se iba a quedar acéfalo el título de la Federación Norteamericana de Boxeo.

En el primer episodio, Aguilar comenzó conectando los mejores golpes, sorprendiendo a propios y extraños. En los siguientes tres asaltos, “Polvorita” Salinas retomó el control de la contienda montada, en la Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León, imponiendo su mayor experiencia en el arte de fistiana.

Al término de los 10 rounds a los que estaba pactada la contienda, que tuvo un aforo limitado de espectadores, el réferi de la misma, Sergio Hernández, levantó el brazo de Salinas, tras el anuncio de su triunfo por decisión unánime.

“Tristemente perdí el título en la báscula, no calculé bien el trabajo del peso, me siento triste, aunque satisfecha con la pelea que di hoy, me costó mucho ganar el cinturón como para de la noche a la mañana haberlo perdido, no hay culpables, es responsabilidad mía”, externó la boxeadora coahuilense.