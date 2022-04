Preparan para el 2022

Agencias

Mientras los pilotos y los directivos están de vacaciones, en la fábrica de Milton Keynes no conocen esa palabra. De cara al inicio de una Nueva Era en la Fórmula 1, Red Bull trabaja sin parar en busca de repetir el título.

En ese sentido, Helmut Marko, asesor de Red Bull, dio un poco de certeza a una parte del año en la que el desarrollo de los equipos es desconocida.

“El objetivo público es ganar un nuevo título mundial”. Sobre si el equipo va por buen camino, Marko comentó: “Al menos todavía no he recibido ninguna información contradictoria. Honda está trabajando muy duro en ese ajuste. Lo que escucho es positivo, aunque el desempeño aún no está al nivel de 2021. Pero en general, solo tenemos que esperar y ver cómo funciona”, reveló para motosport.com.