Quiroga se luce con la Pole

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Inició en Aguascalientes la cuarta fecha de NASCAR México, evento en el que las gradas del OAM volverán a recibir al público y tanto la parrilla de salida de NASCAR como de Challenge se integran en el orden invertido de acuerdo a como marchan.

El piloto capitalino y remplazante de Hugo Oliveras en el equipo HO, Germán Quiroga, arranca en la pole de la Peak: “La verdad es una prueba que exige mucho al piloto, es muy dura, muy difícil, y me he preparado muy fuerte; me siento muy bien, contento con todo mi equipo de trabajo”, expresó Quiroga.

En lo que respecta a la Challenge, será Abraham Jurado quien encabezará no solamente el grupo de su categoría, sino también el total, porque hay que recordar que está categoría se ubica en el grupo de punta.

“Habrá que estar muy atento para evitar algún tipo de incidente, todos los pilotos debemos de poner algo de nuestra parte para que ello no ocurra”, dijo Jurado.

Para los líderes la cosa no será sencilla, Salvador de Alba Jr. dijo: “La estrategia será muy importante y ya la trabajamos en el equipo, se vio en las carreras anteriores que podemos hacerlo y sigo pensando en la posibilidad de volver a cruzar la meta en la primera posición. Tendremos que trabajar con mucho cuidado durante buena parte de la carrera, el tráfico puede impedir que uno no pudiera rebasar sin correr peligro de algún roce”.

Por su parte el regiomontano Noel León de la Challenge que lleva tres triunfos en forma consecutiva, venció por primera vez en la competencia disputada en Chiapas, luego en Querétaro y volvió a vencer en la última fecha disputada en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.