Ramírez lo avala

Para Jo Ramírez lo mejor que le pudo pasar a la Fórmula 1 es que Verstappen sea el nuevo Campeón Mundial y haya evitado el octavo título de Lewis Hamilton.

Y no es que el mexicano, ex coordinador de McLaren, tenga algo en contra del multicampeón británico, por el contrario se declara admirador de él, pero considera que tanto dominio no es saludable para la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Estoy contento de que el campeonato fue para Max. Él ha sido superior a Hamilton en toda la temporada. Al final, Mercedes y Hamilton se recuperaron un poco y anduvieron muy bien las últimas carreras, pero en total Max tenía un Gran Premio ganado más que Hamilton. Así que por como fue el año, Verstappen se lo merecía”, comentó Ramírez Verstappen y Hamilton llegaron a la última cita del calendario para definir al Campeón de 2021 con la misma cantidad de puntos, pero Max tenía un triunfo más que Lewis. El neerlandés terminó con 10 victorias en 22 Grandes Premios, Hamilton subió a lo más alto en ocho ocasiones.

“Me hubiera quedado muy insatisfecho del deporte si Hamilton ganaba otra vez. Soy su admirador, no soy su fan, pero sí su admirador porque lo que ha hecho es increíble y está muy, muy alto en la historia, pero un hombre no puede ser más grande que el deporte. Siete campeonatos del mundo, más de 100 Grandes Premios ganados y más de 100 Poles ya es demasiado, entonces por el bien del deporte se necesitaba un cambio. Estábamos perdiendo público y no es correcto”.

Previo al inicio de la temporada 2021, Jo Ramírez ya había manifestado su deseo de que el piloto consentido de Red Bull ganara el título e incluso señaló que es el único que podría ser el sucesor de Ayrton Senna y lo volvió a decir. Que lo reitere el hombre que trabajó con el brasileño en McLaren no es cualquier cosa.

“Max es un piloto increíble. Yo me acuerdo de Ayrton Senna cuando lo veo correr y me da mucho gusto que el campeonato haya cambiado de manos. Va a ser tal vez una era Verstappen de algunos años hasta que otro equipo y otro piloto salga.