Regresará el tocho

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

De nuevo, la Liga UNIFLAG se prepara para tener actividad este año, ahora, con la oportunidad que el 24 de septiembre se ponga en marcha una temporada más del tocho bandera pero sería por primera ocasión en categorías infantiles.

De acuerdo a lo que se dio a conocer por el comité organizador de la Liga UNIFLAG, las acciones se pondrían en macha el 24 de septiembre en las categorías Under 9, Under 12 y Under 15, todas estas en la modalidad de Mixto en un formato de 5 versus 5.

Asimismo, se dio a conocer que el proceso de registro continúa abierto para los diversos equipos e interesados que deseen estar presentes en esta primera temporada infantil que buscará continuar promoviendo el tocho bandera en la ciudad capital.

Este torneo que se espera en aproximadamente diez días, tiene como objetivo poder abrir cada categoría con un mínimo de cuatro equipos para participar y esperan conseguir este proceso y formato para echar andar el evento, en caso contrario, estarían en busca de poder conseguir estar en la siguiente categoría inmediata para disputar los encuentros correspondientes.

Se dio a conocer que este torneo estaría regido por las reglas de la IFAF (Federación Internacional de Futbol Americano, por sus siglas en inglés).

Se externó que el evento tendrá como sede el sintético de Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en la capital chiapaneca para disputar los encuentros cada viernes por la tarde.

Se informó que por el momento ya se cuentan con algunos equipos para formar parte de esta temporada del tocho bandera que espera conseguir su objetivo y poner en marcha su fase regular el 24 de septiembre.