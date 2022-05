Reman al Mundial

Agencias

La dupla de para remo, conformada por Ángeles Brittany Gutiérrez Vieyra y Héctor Arriaga Chávez, que compite en la prueba PR2 mixto par de remos cortos, reinició sus entrenamientos en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, de Cuemanco, con tres certámenes internacionales en mira: la Regata Internacional de Para Remo en Italia, la Copa del Mundo en Belgrado y en septiembre el Campeonato del Mundo de la disciplina, en República Checa.

“Nos estamos preparando para la toma de tiempos que será en el mes de marzo, para ser seleccionados primero a la Regata Internacional de Para Remo en Italia, después habrá una Copa del Mundo y en septiembre sería el Campeonato del Mundo”, compartió Brittany Gutiérrez, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), después de finalizar su sesión matutina en el agua.

La dupla, que tiene poco tiempo entrenando en esta prueba, logró buenos resultados al cerrar el 2021 con la medalla de oro del Campeonato Sudamericano, que se realizó en diciembre pasado, en Paraguay.

“En el Sudamericano obtuvimos el primer lugar, le sacamos como minuto y medio a los contrincantes, los dejamos muy atrás”, recordó la originaria de la Ciudad de México, quien nació con múltiples malformaciones congénitas, por lo que a los nueve años le amputaron la pierna derecha.

Héctor Arriaga, también reveló detalles del día en que ganaron el oro. “Entras a remar y es tanta la concentración que no oía cuando me hablaban. Cuando llegamos en primer lugar quedé en shock, me hablaba la entrenadora y yo, tardé en reaccionar; me cayó el veinte hasta que estuvimos de regreso en el hotel”.

La pareja que inició una concentración en las instalaciones de Villas Tlalpan de la CONADE, bajo la supervisión de la entrenadora nacional Alejandra Menzi, destacó que esta medalla de oro es una motivación de cara al arranque del ciclo rumbo a los Juegos Paralímpicos París 2024.

“Nuestro resultado me motiva para seguir a lo que viene. Quiero tener más logros y llegar a los Juegos Paralímpicos de París 2024, espero que vengan buenas cosas, sé que la constancia y la disciplina te da todo”, resaltó Arriaga Chávez, quien se acercó a esta disciplina en 2018, tras recuperarse de un accidente de motocicleta, que le ocasionó acortamiento de la pierna derecha, además de 13 cirugías.

En el trabajo de equipo, Gutiérrez Vieyra, aporta la experiencia que le han dejado ocho años de entrenamiento en esta disciplina, que la enamoró luego de probar con la natación, basquetbol en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas.