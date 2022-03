Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Una farsa que ha sido vendida a la población basquetbolista, la ilusión que no trae nada y una falta de respeto a quienes trabajan con resultado sólidos, es la cara que tiene tras la máscara la “reingeniería” para la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (ADEMEBA) Chiapas.

Este jueves se dio a conocer detalles sobre la renuncia que presentó la entrenadora Diana Amezcua Echeverría luego de tomar participación por más de una década en este organismo, expresó que hubo maltrato hacia sus atletas y su trabajo.

“A veces te limitan y es una de las razones por las que deseo comentar el día de hoy que envié mi renuncia a la ADEMEBA Estatal, me han llevado a tomar decisiones de buscar una mejor oferta para mis atletas, una tranquilidad y respeto para mi trabajo, eso es súper importante. La maestra Janeth y yo hemos trabajado por diez años y la muestra son mis atletas, convocados a preselectivos y selecciones” aseguró la entrenadora.

Asimismo, informó de contar con limites en este organismo que se ha dedicado nada más que acortar los trabajos, dejando a un lado lo que en realidad importa, el beneficio deportivo para los chiapanecos.

“Realmente lo que busco es disfrutar lo que tanto amo, el básquetbol y que mis atletas se sientas cómodos y estén en paz. Siempre he hecho mi trabajo a largo plazo, estuve trabajando categoría 2007 varonil y femenil y de repente me dicen que ya no seré la entrenadora. Le he dado mucho a Chiapas y quiero que valoren mi trabajo” sentenció.

Con autoritarismo y malos manejos por parte de los dirigentes de este gremio, Amezcua Echeverría exigió respetar el trabajo que ha realizado y reconocer que los logros en Chiapas han sido por el esfuerzo sembrado desde más de una década en este deporte.

“Hubo muchas cosas que afectaron a mis atletas, no solo a mí. He visto y soportado desde hace años, estuve más de década y media en ADEMEBA, pero decidí y no hay vuelta atrás” finalizó.