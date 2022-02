River o Madrid

Agencias

El director técnico del América, Santiago Solari, aseguró que está concentrado en su trabajo con las Águilas de cara a la Liguilla del Apertura 2021, pero no le cierra las puertas a clubes como River Plate y Real Madrid.

En entrevista, Solari fue cuestionado sobre si le gustaría dirigir al conjunto Millonario o regresar al banquillo de los Merengues y el estratega argentino destacó que en el futbol es imposible conocer lo que sucederá en el futuro.

“Ahora estoy muy metido en México, estamos con el cuerpo técnico y con la cabeza puesta acá, cumplimos un año y todavía tenemos un año y medio más y estamos muy contentos. Por supuesto, está abierto (volver a Argentina) siempre en el futuro”, indicó.

“Ojala suceda en algún momento (dirigir a River) pero el futbol es absolutamente impredecible. El futbol puede pasar de todo en una semana y nosotros aquí (América) tenemos un presente espectacular a nivel de puntos conseguidos, sin embargo, la Liga MX sigue abierta porque hay una Liguilla. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro pero mi futuro está siempre abierto a Argentina y por supuesto a River en particular”, añadió.

Al respecto de las posibilidades de regresar al Real Madrid, Solari se limitó a señalar que tiene una extraordinaria relación con Los “Blancos” y manifestó sentirse privilegiado por lo que ha vivido con la “Casa Blanca”.

“Mi relación con el Madrid no es la habitual de un entrenador con un club porque ha durado mucho tiempo. Jugué en el Madrid por muchos años y luego tuve la oportunidad de formarme como entrenador.

“Entrene al primer equipo y yo no me fui a ningún sitio, estuve dos años más trabajando y estas es una de las partes de las que más orgulloso me siento de toda mi época en el club. Fui embajador por dos años después de ser entrenador, seguí ligado al club y tuve un rol institucional del cual me siento muy orgulloso. Pedí permiso porque echaba de menos dirigir”, señaló.

América terminó la Fase Regular del Apertura 2021 como el ‘Superlíder’ al sumar 35 puntos en 17 jornadas y ahora espera su rival para la Fiesta Grande que saldrá de los duelos de Repechaje que se disputarán el próximo fin de semana.