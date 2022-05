Sacrificó salario

Agencias

El delantero argentino Milton Caraglio, prefirió salir de Cruz Azul y perder dinero, con tal de tener juego con el Atlas de Guadalajara.

El agente de Caraglio, Cristian Le Bihan, fue tajante al sostener que “es difícil que un ‘9’ entre en los últimos cinco minutos y haga un gol”.

El jugador esperaba que Cruz Azul le pagara un global de sueldos y primas que el club tenía pendientes con él y poder irse como agente libre al conjunto rojinegro, no obstante que a decir de su representante, también tenía propuestas en la India, Singapur y Burundi.

No todo se pudo cumplir, pero Caraglio sí salió a su antiguo club, donde podría tener la actividad que no tuvo en la etapa de Robert Dante Siboldi con los cementeros.

“Cero dinero, no hubo nada; él sólo quiere jugar y está muy agradecido con Cruz Azul. No se le pagó nada y lo que se le debía se quedó por los seis meses que le restaban de contrato. Milton se fue libre, rescindió o dejó todo lo que tenía por cobrar. No hay ningún tipo de contraprestación de dinero, de nada, ni entre Atlas y Cruz Azul, ni entre Cruz Azul y jugador. Nada”, dijo el representante del futbolista.

“Simplemente, el jugador se va a Atlas porque quiere jugar. Este año no fue del gusto del técnico. Los goles hablan por sí solos, él es un goleador e hizo 18 goles. Los números ahí están y las lesiones, bueno, son de un jugador de alto nivel. Su paso por Cruz Azul, creo que ha sido bueno y creo que este ultimo año merecía más minutos”.

Sobre si Milton le preguntó a Siboldi por qué no jugaba, fue enfático: “No, yo creo que con Siboldi no habló, porque cuando lo ponen no pregunta y cuando no lo ponen, no pregunta; fue una relación laboral de respeto”.