Se concentran

Walter Montoya, atacante de Cruz Azul, fue claro y dijo que no deben perderse en el camino si quieren marca un época como lo hicieran alguna vez los elementos celestes de la época de los años 70. En conferencia de prensa, el argentino dejó en claro que no creen en la campeonitis y deben demostrar que están en buen nivel.

“Es importante arrancar ganando porque, tal vez, si no ganamos se va a hablar otra vez de algo y nosotros trataremos de mantener la línea. Por eso hablé de humildad y sacrificio. Ante León dimos una buena imagen y que no nos relajamos, que no estamos conformes y que si queremos ser de época no nos podemos bajar ni desviar. Estamos concentrados”, afirmó.

Además, aceptó la presión que el equipo tiene por ser el actual campeón de la Liga MX y no dudó en decir que fue algo que buscaron con base en lo que hicieron en la cancha por obtener el título del Guard1anes 2021.

“Nos preparamos de la mejor manera y nos tenemos que exigir al doble porque todas las miradas van a estar en nosotros y nos van a exigir muchísimo. Sabemos que todos nos van a exigir, los equipos, los de afuera, la gente, pero es lindo, nosotros lo buscamos y logramos que sea así”, sostuvo.

Pese a que no contarán con su capitán y emblema Jesús Corona, debido a una lesión en la mano, Montoya aceptó que tienen con qué suplirlo, aunque sin duda es una baja considerable y que impacta mucho en el equipo pero deberán ajustar.