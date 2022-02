Se defiende

Agencias

Josep Maria Bartomeu, quien dimitió como presidente del Barcelona en octubre de 2020 ahorrándose responder a un voto de censura, reapareció al cabo de diez meses de silencio enviando una extensa carta abierta al actual mandatario, Joan Laporta, en la que defendió su gestión al frente del club y puso en duda la llevada a cabo por la nueva directiva que resultó de las elecciones celebradas el pasado mes de marzo.

Josep Maria Bartomeu afirmó que tenía previsto “aplicar una nueva reducción del salarios (unos 90 millones) en la temporada 2020-21”, después de haber ya aplicado “una reducción, a fondo perdido, del 12% de los salarios a todos los jugadores, técnicos y profesionales deportivos del Club con efecto en la temporada 2019-20, que sirvió para paliar, al menos, en una parte, la de la caída de ingresos”, y acusa a Joan Laporta de no haberlo realizado.

En una extensa carta abierta, el expresidente del Barcelona afirma que en el momento de su dimisión dejó en manos de la directiva que ganara las elecciones varios acuerdos económicos que, en caso de haberse cumplido por parte de Laporta, habrían beneficiado ostensiblemente la situación financiera del club, argumentando que en plena pandemia del coronavirus la junta que él dirigía ya tuvo en cuenta.

Bartomeu, en este sentido, se refirió, además de la nueva revisión de salarios necesaria, a la firma del Barça Corporated, que habría supuesto una inyeccion de 220 millones de euros, y la entrada en la Superliga, con otros 350 millones, además de mostrarse contrario al voto negativo ante el acuerdo de LaLiga con CVC que habría significado otro ingreso de 270 millones.

“Como consecuencia directa de nuestro cese no pudimos aplicar las medidas económicas y financieras (Barça Corporate, reducción masa salarial, posible bonus de la Superliga y / o bonus acuerdo La Liga-CVC) previstas contra los 375 millones de reducción de ingresos por el impacto de la Covid, medidas que hubiera tenido que aplicar tu nueva Junta”, sentencia el ex presidente, proclamando que estatutariamente “nuestra junta no es, en ningún caso, responsable de la liquidación económica y financiera del ejercicio 2020-21”, detalló el ex dirigente del club catalán.