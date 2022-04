Se rinde ante Messi

Agencias

A pesar de la rivalidad de sus selecciones en la final de la Copa América, Neymar y Leo Messi son amigos. Y así lo ha demostrado el delantero brasileño a través de una publicación en su red social de Instagram. Tras la final que disputaron Argentina y Brasil, Ney se dirigió hacia el ‘10’ argentino para abrazarle, un gesto que dio la vuelta al mundo.

De tal forma, el carioca publicó en sus redes el siguiente mensaje: “Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije “fdp me ganaste” Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP”,

Una amistad que se fraguó en su etapa donde ambos militaron en el Barcelona, donde junto al argentino conquistó la Copa de Europa en la temporada 14-15; Laliga en las temporadas 14-15 y 15-16; La Copa del Rey en las campañas 14-15, 15-16 y 16-17; La Supercopa de España en la 13-14; El Mundial de Clubes en 2015 y la Supercopa de Europa la temporada 15-16.