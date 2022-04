Se sintió arropado

Agencias

Diario de Chiapas

Carlos Rodríguez, refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2022, arribó la noche de este domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para reportar con su nuevo equipo.

Rodríguez, ya con chamarra de Cruz Azul, caminó por los pasillos del AICM entre varios aficionados que se acercaron para pedirle fotos al nuevo futbolista de La Máquina, quien externó que decidió vestirse de celeste.

“Demostraron una gran confianza desde que hablaron, el apoyo que en lo personal me dieron, me sentí arropado y no me equivoqué”, fueron algunas de las primeras palabras de ‘Charly’ Rodríguez como futbolista de Cruz Azul.

“Vengo a un equipo que es grande, importante en todo México, así que estoy contento de llegar aquí, ilusionado, con metas claras objetivos claros y con las ganas de aportarle”, señaló Rodríguez.

Carlos Rodríguez, quien cumple 25 años de edad este 3 de enero, reveló que no fue sencillo tomar la decisión de dejar al Monterrey, equipo en el que se formó como futbolista, además de que tuvo que alejarse de su familia.

“Difícil por el tiempo que llevaba ahí, mi familia, lo consulté con todos ellos, con la gente cercana y sabíamos que venir a Cruz Azul era una gran oportunidad para mí, para mi futuro, para lo que quiero, así que estoy muy feliz de venir acá”.

‘Charly’ sabe de la importancia del 2022, spera que rendir lo más pronto posible en La Máquina para que Gerardo Martino lo tenga en consideración para la lista final de la Copa del Mundo de Catar.