Seleccionador

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Las buenas noticias no dejan de llegar para los integrantes de la Asociación de Tae Kwon Do y Deporte Escolar de Chiapas, que vio como esta semana uno de sus integrantes fue nombrado entrenador del equipo nacional de Poomsae, para dirigir a este grupo en eventos internacionales, que este mismo año podrían volver a la actividad.

Se trata del multimedallista Bryan Herrera Chanona, que ha dejado constancia de su capacidad en esta modalidad del Tae Kwon Do, sumando una gran cantidad de preseas durante su trayectoria y siendo por años el mejor exponente de la modalidad de Freestyle, lo que llevó al chiapaneco a ser considerado como quien se encargue de trabajar con los mejores exponentes de Femedees.

“Será todo un honor para mí ser el entrenador nacional quien dirigirá a este honorable equipo que representará a nuestro país en los próximos meses de septiembre y octubre de este año”, señaló el ahora entrenador nacional.

“Poomsae es una modalidad en el que me he sumergido durante más de 12 años y me siento más que listo para transmitirlo a este arsenal de campeones que estoy seguro dejarán el alma en el tatami por México”, concluyó.

Como parte del equipo nacional, está su hermano, José Herrera Chanona, quien ha trabajado junto a Bryan en los últimos años y que ya suma medallas en eventos nacionales, que lo llevaron a ser parte del equipo nacional y que buscarán confirmar los eventos para el segundo semestre del año, toda vez que ya fueron nombrados, como entrenador y seleccionado, por la Federación Mexicana de Deporte Escolar.

Es así como los atletas y entrenadores chiapanecos van ocupando espacios importantes, para seguir sobre lo proyectado por esta agrupación, que ha buscado elevar el nivel y que cada año suma afiliados, pues los eventos son cada vez mejores y la intención es la de coordinar los esfuerzos de manera cordial y con armonía entre sus integrantes.

Se confirmarán pronto las fechas de eventos internacionales, para dar seguimiento al trabajo del Poomsae en Chiapas, que en Nacionales CONADE no tuvo participación en este 2021.