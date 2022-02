Señala a otro rumbo

Agencias

Lewis Hamilton, pendiente aún de renovar con Mercedes para aspirar a su octavo Mundial en 2021, apunta a Red Bull como máximo rival esta temporada en base a su sólido final de curso el año pasado, con un triunfo de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi. En una entrevista con el semanario de La Gazzetta dello Sport publicada este sábado, aunque realizada semanas antes, el británico asegura: “El octavo título es algo enorme, todo el mundo hablará de eso en 2021. Será una temporada muy dura la que tenemos por delante y puedo asegurar que tendremos que trabajar mucho frente a Red Bull.

Fueron muy fuertes en el final de la temporada, utilizábamos nuestros motores al máximo de potencia y ellos seguían siendo más rápidos”.El siete veces campeón, de 36 años, está en Norteamérica entrenando físicamente con ascensiones en la nieve ayudado por un ‘splitboard’, una tabla de snowboard que se divide en dos para poder progresar en las pendientes a modo de esquí de travesía.

Su renovación con Mercedes se ha retrasado hasta límites impensables, de hecho ahora no guarda ninguna vinculación con la escudería, aunque esté preparando la temporada para competir con ellos. De las últimas declaraciones de Toto Wolff, jefe de la escudería, aún no se desprende intranquilidad por su parte. Pero el dirigente austriaco es muy cercano al piloto y no parece que otros estamentos de la escudería, como Daimler, estén conformes con tantos retrasos a la hora de cerrar el próximo contrato. ¿Cuestión de dinero? Resulta inverosímil que las exigencias del piloto y su sueldo de estrella convenzan a todos en plena pandemia y crisis económicas. Pero en algún momento, alguna de las partes tendrá que ceder. La sorpresa sería que nadie lo hiciera.