Sigue forjando su carrera

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas una vez más da a conocer que tiene talento nato para el deporte. Andrés “El Turco” Farrera, un joven de solo 23 años de edad radicado en Saltillo, Coahuila sigue luchando por cumplir su sueño, llegar a la máxima liga del MMA.

En una corta carrera deportiva pero concreta y con nuevos horizontes que ha ido explorando y conquistando, se dice ilusionado y motivado para continuar con su objetivo, estar entre los grandes de las artes marciales mixtas.

El originario de Tuxtla Gutiérrez dejó claro que no fue fácil el poder comenzar de nuevo fuera de su natal Chiapas, pero el sacrificio y la dedicación van rindiendo frutos en su andar por las diversas ligas del país de manera profesional.

Su debut profesional lo hizo en la liga Lux, acompañado de su entrenador Antonio Cepeda y Leonardo Dávila. El chiapaneco destacó a su entrenador como “un genio del Jiu-jitsu y el mejor coach del mundo, ya que yo soy el mejor alumno del mundo” explicó en entrevista.

Tras un año de disciplina, el peleador de MMA dijo estar motivado y ansioso por estar de nuevo en el tatami, respaldado por su gente de Chiapas y Coahuila. “Me siento muy motivado, quiero ya entrar al tatami a luchar, quiero dar lo mejor de mí y al final del día buscar que se nos reconozca la lucha, ese es mi objetivo dar un gran espectáculo, un show donde la gente se entretenga y de buena manera reconozcan lo que hago y que mejor forma de hacerlo que dando lo mejor de ti cada vez que lo haces […] este año no he estado tan activo en cuanto a peleas, pero ha sido el año que más duro he entrenado, he tenido entrenamientos más pesados, todo muy bien estudiado, con muy buena asesoría de ex peleadores, veteranos y mis coaches. He hecho un buen plan, un buen trabajo y me siento muy bien para mis próximos eventos lo que quiero hacer ahora es pelear lo más pronto posible en cuanto a MMA se trata” señaló.

Recientemente, logró ganar contra Hazziel Barba en la tercera edición del Evolve Grappling Pro; evento profesional de Jiu-Jitsu Brasileño, en México. A lo que mencionó estar “muy honrado” de volver a luchar en este torneo, ya que antes había participado en la primera edición donde empató y la segunda donde resultó ganador.