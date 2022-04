Sin presiones en JJ.OO.

Agencias

Diario de Chiapas

Eder Frayre y Yareli Salazar salieron rumbo a tierras Olímpicas. A su llegada, los ciclistas mexicanos, permanecerán en la ciudad de Hiroshima, donde estarán alrededor de ocho días. Tras su estancia, se trasladaran a la Villa Olímpica, localizada en Tokio.

Ambos atletas ven con buenos ojos la participación en Tokyo 2020. La prueba de ruta, tomará lugar tan solo un día después de la Inauguración de los Juegos Olímpicos, el 24 de julio será la prueba varonil y el 25 la prueba femenil.

Eder se encuentra emocionado por la experiencia y manifestó en palabras para el Comité Olímpico Mexicano: “Nos tenemos que adaptar y tratar de ser positivos para dar lo mejor de nosotros”. Desde Atlanta 1996, se permite la participación de profesionales. Por lo que varios competidores arribarán a Tokio con el cansancio del Tour de France.

Los ciclistas estudiarán el trayecto que tendrán que recorrer para los Juegos Olímpicos. Por lo que se espera una buena participación por parte de ambos. En Hiroshima intentarán adaptarse a las condiciones climáticas del país nipón.

Frayre y Salazar entrenaron en un circuito cerrado previo a su llegada a Tokio. Yareli declaró que la presión no está presente y espera que los resultado se puedan dar de buena manera. Frayre, por su parte, aseguró que la presión no existía y su incertidumbre rondaba en torno a la realización de los Juegos o no.